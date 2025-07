Jovem morre após comer bolinho envenenado pelo padrasto em São Bernardo Família doa órgãos de Lucas após confirmação de morte cerebral JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 09h09 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h09 ) twitter

Jovem que comeu bolinho de mandioca envenenado morre após ficar dez dias internado

Lucas da Silva Santos, de 19 anos, faleceu após passar dez dias internado em São Bernardo do Campo devido à ingestão de um bolinho de mandioca envenenado por seu padrasto, Ademilson Ferreira. Após a confirmação de morte cerebral no domingo à noite, a família decidiu doar os órgãos do jovem, beneficiando quatro pessoas na fila de espera.

O incidente ocorreu em 11 de julho e as investigações apontam ciúmes como o motivo do crime. Ademilson está preso e confessou ter envenenado o bolo. Uma denúncia anônima sugere que ele já teria envenenado outro parente em Minas Gerais no passado. A polícia aguarda resultados dos exames do Instituto Médico Legal para concluir o inquérito e solicitou uma avaliação psiquiátrica da mãe de Lucas para verificar sua responsabilidade na situação. O enterro de Lucas será amanhã à tarde em São Bernardo do Campo.

Assista ao vídeo - Jovem que comeu bolinho de mandioca envenenado morre após ficar dez dias internado

