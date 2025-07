Preta Gil morre aos 50 anos em Nova York; corpo ainda não tem previsão de chegar ao Brasil

Ainda não há previsão de quando o corpo da cantora Preta Gil vai ser liberado para a repatriação ao Brasil. A família confirmou que ela será velada no Rio de Janeiro. Preta Gil morreu no domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde fazia um tratamento experimental contra um câncer. Filha de Gilberto Gil, começou a carreira de cantora aos 29 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!