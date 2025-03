Dorival Jr. sai do comando da seleção após goleada da Argentina e vaga pode ficar com estrangeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu Dorival Júnior após a goleada de 4 a 1 contra a Argentina. Desde janeiro do ano passado, Dorival teve 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas em 16 jogos. A decisão, já esperada devido ao desempenho abaixo do esperado, leva a CBF a buscar um novo treinador. Os próximos jogos do Brasil serão em junho, contra Equador e Paraguai. Entre os nomes cogitados estão Carlo Ancelotti, que negou contato recente, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Pep Guardiola. Todos são técnicos estrangeiros respeitados, com currículos vitoriosos em clubes renomados.



