Justiça italiana mantém Carla Zambelli presa em Roma Pedido de libertação será analisado na segunda quinzena de agosto JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 01h53 (Atualizado em 02/08/2025 - 01h53 ) twitter

Justiça italiana decide que deputada Carla Zambelli vai continuar presa em Roma

A Justiça italiana decidiu manter a deputada federal Carla Zambelli presa em Roma enquanto aguarda o processo de extradição. A defesa da parlamentar apresentou um pedido de libertação, que será analisado na segunda quinzena de agosto.

Zambelli enfrenta uma sentença de dez anos por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente afastada do mandato desde julho, ela foi detida após fugir para a Itália em junho. No Brasil, a Câmara ainda avaliará seu processo de cassação.

