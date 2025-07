Justiça mantém prisão de Danúbia Rangel após nascimento da filha no RJ Ex-mulher de Nem da Rocinha cumprirá pena em unidade materno-infantil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h00 ) twitter

Justiça do RJ mantém prisão da ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, detida logo após dar à luz

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão de Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira. Danúbia foi detida no último sábado em uma maternidade particular na Barra da Tijuca, logo após dar à luz uma menina com síndrome de Down.

Antes de ser levada pela polícia, Danúbia gravou um vídeo onde relatou estar bem e preocupada com a necessidade de exames para sua filha. A Justiça determinou que parte de sua pena seja cumprida na unidade materno-infantil do complexo penitenciário de Bangu, que permite que mães permaneçam com seus filhos por até um ano.

O mandado de prisão contra Danúbia é referente a um processo de lavagem de dinheiro iniciado em 2017. Ela já havia sido presa por associação ao tráfico e corrupção ativa e estava em liberdade desde janeiro do ano passado. A defesa dela não se manifestou sobre a decisão judicial.

Assista ao vídeo - Justiça do RJ mantém prisão da ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, detida logo após dar à luz

