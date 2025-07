Mulher é condenada na Austrália por matar parentes do marido com cogumelos venenosos

Na Austrália, uma mulher foi condenada pelo assassinato de parentes do marido com cogumelos venenosos. A Justiça considerou Erin Patterson de 50 anos, culpada pela morte dos sogros e de uma tia do marido. Em julho de 2023, ela serviu bifes com cogumelos venenosos aos parentes. Apenas um tio sobreviveu. O marido dela não participou do almoço. A sentença ainda não saiu, mas a mulher pode pegar prisão perpétua.



