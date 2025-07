Polícia afasta PM que matou marceneiro ao confundi-lo com criminoso em SP

A polícia afastou o PM que matou um marceneiro por engano na sexta-feira (4) em São Paulo. A vítima tinha saído do trabalho quando foi confundida com criminosos em motocicletas. As imagens mostram Guilherme Dias, de 26 anos, deixando a marcenaria onde trabalhava na zona sul de São Paulo na última sexta-feira. Ele fez uma foto do relógio de ponto e seguiu com um grupo de amigos para o pegar o ônibus. Nesse momento, dois criminosos que tentaram roubar o Policial Militar Fábio de Almeida abandonam a moto em que estavam perto do ponto de ônibus onde Guilherme e os colegas pegariam a condução. Fábio de Almeida, de 35 anos, foi preso em flagrante na própria sexta-feira por homicídio culposo, mas pagou fiança e foi liberado.



