Justiça mantém prisão do prefeito de Palmas em operação da PF Prefeito é investigado por vazamento de informações do STJ JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justiça mantém a prisão do prefeito de Palmas (TO), detido em operação da PF

A Justiça manteve a prisão do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, após sua detenção em uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de vazar informações confidenciais do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi proferida em audiência de custódia.

Além do prefeito, um advogado e um policial civil também foram presos na mesma operação. As detenções foram ordenadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. No mês passado, Siqueira Campos negou qualquer envolvimento no caso. A prefeitura de Palmas declarou que as investigações não estão relacionadas à atual administração. O partido do prefeito, Podemos, manifestou apoio a ele e pediu que as investigações sejam conduzidas com responsabilidade.

Assista ao vídeo - Justiça mantém a prisão do prefeito de Palmas (TO), detido em operação da PF

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!