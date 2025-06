Laudos confirmam asfixia como causa da morte de empresário em São Paulo Investigação sugere que segurança aplicou golpe fatal em área restrita JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h20 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h20 ) twitter

Resultados de laudos confirmam causa da morte de empresário em SP

Os laudos dos exames realizados pela polícia paulista indicam que o empresário Adalberto Júnior faleceu por asfixia. Ele foi encontrado em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. De acordo com os resultados periciais, as lesões pulmonares são compatíveis com asfixia.

Os relatórios entregues à polícia confirmam as suspeitas já divulgadas anteriormente. A principal hipótese investigativa sugere que ele recebeu um golpe tipo mata-leão de seguranças, quando tentava acessar uma área restrita.

Assista ao vídeo - Resultados de laudos confirmam causa da morte de empresário em SP

