Lei do Feminicídio completa dez anos em meio a desafios persistentes no Brasil Família de vítima busca justiça enquanto denúncias são fundamentais para combater a violência JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 21h06 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h06 )

RESUMO DA NOTÍCIA A Lei do Feminicídio no Brasil completa dez anos, com penas de até 40 anos.

Uma mulher é assassinada a cada seis horas no país, evidenciando desafios persistentes.

Marcela do Prado, de 20 anos, foi morta pelo ex-marido mesmo após medidas protetivas.

Denúncias são fundamentais na luta contra a violência doméstica, com canais de denúncia disponíveis 24 horas.

Lei do Feminicídio completa dez anos, mas uma mulher ainda é morta a cada seis horas no Brasil

A Lei do Feminicídio no Brasil completa uma década com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. Apesar disso, dados alarmantes mostram que uma mulher é morta a cada seis horas no país. A legislação busca proteger as mulheres, mas desafios significativos persistem.

O caso destaca a importância das denúncias na luta contra a violência doméstica. Familiares das vítimas clamam por justiça e ressaltam que a violência contra a mulher não pode ser justificada. Canais como o 190 e o 180 estão disponíveis para denúncias e funcionam 24 horas por dia.

