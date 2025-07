Brasil apoia ação contra Israel em tribunal internacional e é criticado por entidade judaica

O Brasil vai se juntar à África do Sul e outros países, como Espanha e México, na ação movida contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O argumento é que o ataque israelense a Gaza viola a convenção das Nações Unidas contra o genocídio. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil acusou o presidente Lula e o assessor dele, Celso Amorim, de romper com o equilíbrio e a moderação nas questões diplomáticas. Segundo a Conib, o governo distorce fatos com objetivo de demonizar Israel, que luta para se defender.



