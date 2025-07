Lula aborda tarifas de Trump em congresso da UNE em Goiânia (GO) Presidente sugere taxar empresas americanas de tecnologia como resposta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h21 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente Lula participa de Congresso da UNE em Goiânia e se pronuncia sobre tarifaço de Trump

O presidente Lula participou da abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes em Goiânia. Durante seu discurso, ele abordou as tarifas anunciadas por Donald Trump e sugeriu que o Brasil poderia taxar empresas americanas de tecnologia como resposta. Lula destacou a importância do tema “o Brasil se une pela soberania”, enfatizando os 201 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e mencionando um déficit comercial de US$410 bilhões em serviços e comércio nos últimos 15 anos.

O presidente também afirmou que o governo brasileiro tem tentado negociar um acordo com os Estados Unidos desde maio. A programação do congresso foi alterada devido a um acidente com um ônibus que transportava estudantes da Universidade Federal do Pará para o evento, resultando em cinco mortes e seis internações. Antes do início oficial, Lula se reuniu com quatro sobreviventes e foi realizado um minuto de aplausos em homenagem às vítimas.

Assista ao vídeo - Presidente Lula participa de Congresso da UNE em Goiânia e se pronuncia sobre tarifaço de Trump

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!