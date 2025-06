Lula anuncia medidas de reparação em Minas Gerais Presidente destaca compromisso com os mais pobres durante visita a Mariana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula defende projetos econômicos do governo e anuncia medidas em Minas Gerais

Durante visita a Minas Gerais, o presidente Lula destacou as iniciativas econômicas do governo e revelou ações para apoiar aqueles afetados pelo desastre da barragem de Fundão. Em Mariana, Lula e ministros encontraram-se com representantes das vítimas do rompimento, que causou 19 mortes em 2015. O acordo firmado prevê um investimento de R$ 170 bilhões em projetos de reparação ambiental, social, infraestrutura e indenizações.

Lula enfatizou seu compromisso com a população mais necessitada, afirmando que, embora governe para todos, sua prioridade é atender os mais pobres. Ele mencionou que o PIB do país está crescendo acima de 3% e destacou a importância de redistribuir a riqueza gerada.

A comitiva do governo também esteve em Contagem, onde entregaram equipamentos agrícolas destinados a 301 municípios de Minas Gerais. A prioridade foi dada às áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica e baixa mecanização agrícola. O presidente retornou a Brasília no início da noite após a visita.

Assista ao vídeo - Lula defende projetos econômicos do governo e anuncia medidas em Minas Gerais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!