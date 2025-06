Mercado ilegal de apostas online pode gerar prejuízo de mais de R$ 10 bilhões por ano ao país

Uma pesquisa revela que o mercado ilegal de apostas online pode gerar um prejuízo de mais de R$ 10 bilhões por ano ao país. O estudo divulgado em São Paulo, revelou que até 51% do mercado de apostas no Brasil ainda opera de maneira ilegal. 61% dos dois mil entrevistados disseram que apostaram em sites irregulares, muitas vezes sem saber dos riscos. As plataformas ilegais usam várias estratégias para enganar o consumidor: copiam nomes de sites autorizados, trocam de domínio com frequência e divulgam promessas de lucro fácil nas redes sociais. A pesquisa projeta que o país pode ter deixado de arrecadar até R$ 2,7 bilhões só no primeiro trimestre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!