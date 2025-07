Lula critica tarifas dos EUA em evento de urbanização em Osasco Presidente brasileiro aborda tarifas sobre exportações e julgamento de Bolsonaro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 21h05 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Lula criticou tarifas de 50% dos EUA sobre exportações brasileiras a partir de agosto.

Esforços diplomáticos foram feitos, mas ainda sem sucesso na reversão da medida.

Rebateu alegações de Trump sobre julgamento de Bolsonaro, afirmando que ele tem direito à defesa.

O evento contou com presença do vice-presidente e ministros envolvidos nas negociações.

Lula volta a criticar tarifaço durante lançamento de programa de urbanização de comunidades em SP

Durante um evento em Osasco para o lançamento de um programa de urbanização, o presidente Lula criticou as tarifas de 50% que os Estados Unidos aplicarão sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. Ele destacou que esforços diplomáticos foram feitos para evitar essa medida, mas ainda não houve sucesso.

O presidente também rebateu alegações feitas por Donald Trump sobre Jair Bolsonaro estar sendo perseguido pela Justiça brasileira, afirmando que o ex-presidente está sendo julgado com direito à defesa. Além disso, Lula reafirmou que o Brasil continuará com a regulamentação das plataformas digitais, apesar das discordâncias com os Estados Unidos.

O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros, que estão envolvidos nas negociações para tentar reverter as tarifas.

Assista ao vídeo - Lula volta a criticar tarifaço durante lançamento de programa de urbanização de comunidades em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!