Lula discute crise no INSS antes de viagem à Rússia e China Presidente reúne ministros para tratar de questões internas e internacionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h40 )

Presidente Lula se reúne com ministros para discutir crise no INSS

O presidente Lula se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada para discutir a crise no INSS, focando nos descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas. Gilberto Waller Júnior, novo presidente do INSS, participou do encontro junto com Rui Costa e Gleisi Hoffmann, que liderarão as estratégias durante a ausência de Lula.

Além disso, Lula abordou um novo projeto habitacional com Jader Filho, ministro das Cidades. O governo planeja selecionar parceiros para construir casas destinadas a famílias de baixa renda.

À noite, Lula embarcará para a Rússia e a China com ministros como Simone Tebet e Alexandre Silveira. A visita à Rússia coincide com uma data histórica da Segunda Guerra Mundial. Em Pequim, Lula buscará fortalecer parcerias comerciais com a China.

Assista em vídeo - Presidente Lula se reúne com ministros para discutir crise no INSS

