Lula entrega PEC da Segurança Pública ao Congresso com texto que amplia os poderes da União

O presidente Lula formalizou a entrega da Proposta de Emenda à Constituição para a Segurança Pública ao Congresso Nacional em Brasília. A PEC busca unificar as forças de segurança no Brasil e propõe alterações em cinco artigos constitucionais, ampliando a atuação da União e as responsabilidades das Polícias Federal e Rodoviária Federal.

A administração federal deseja uma rápida aprovação para fortalecer sua imagem no combate ao crime organizado, um desafio significativo para o governo atual. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Lula destacou a intenção de criar um sistema único de segurança pública, inspirado no modelo do SUS, para garantir uma coordenação eficaz entre os diferentes níveis de governo no combate à criminalidade.

A proposta será discutida em um jantar com líderes da Câmara na residência oficial do presidente da Casa, Hugo Motta, onde também serão abordados outros temas de interesse do governo, como a isenção do Imposto de Renda para rendas até R$ 5 mil e a anistia dos envolvidos nos eventos de janeiro.

Assista em vídeo - Lula entrega PEC da Segurança Pública ao Congresso com texto que amplia os poderes da União

