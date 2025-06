Lula firma cooperação com Interpol para combater crime organizado Presidente brasileiro destaca metas ambientais durante visita à França JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 22h34 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h34 ) twitter

Lula assina acordo de cooperação com a Interpol para combater o crime organizado

Durante sua visita à França, o presidente Lula anunciou um acordo com a Interpol para enfrentar o crime organizado. Valdecy Urquiza, novo chefe da polícia internacional e primeiro brasileiro no cargo, participou do encontro onde foi criada uma força-tarefa internacional com sede em Buenos Aires para fortalecer a troca de informações e operações contra grupos criminosos na região.

Além disso, Lula participou da conferência da ONU sobre oceanos, onde anunciou compromissos ambientais do Brasil. Ele destacou a meta de zerar o desmatamento até 2030 e aumentar a proteção de áreas marinhas de 26% para 30%. O presidente também discutiu com Emmanuel Macron sobre um possível acordo comercial entre o MERCOSUL e a União Europeia, condicionado a regras ambientais mais rígidas para o setor agrícola.

Assista ao vídeo - Lula assina acordo de cooperação com a Interpol para combater o crime organizado

