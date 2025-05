Lula fortalece laços com a China em visita histórica Brasil e China assinam 36 acordos estratégicos durante Fórum em Pequim JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h22 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h22 ) twitter

Lula se encontra com o presidente da China e assina mais de 30 acordos com o país

O presidente Lula se reuniu com Xi Jinping em Pequim durante o Fórum da Celac, onde assinaram 36 acordos que abrangem investimentos em energia limpa, cooperação tecnológica e comércio bilateral. A visita busca fortalecer os laços entre Brasil e China em meio a tensões comerciais globais.

Xi Jinping criticou as tarifas comerciais dos Estados Unidos, afirmando que guerras comerciais não têm vencedores e afetam economias vulneráveis. Lula destacou que a relação entre Brasil e China não será afetada por fatores externos, enfatizando a importância do livre comércio e do sistema multilateral.

A China comprometeu-se a investir cerca de 27 bilhões de reais no Brasil, incluindo novas exportações de carnes e grãos. Os presidentes do Chile e da Colômbia também participaram do fórum, que visa criar alternativas às taxas comerciais americanas.

Esta é a quarta visita de Lula à China como presidente, reforçando a parceria estratégica entre os dois países. Após o fórum, Lula participou de uma cerimônia no Grande Palácio do Povo, marcando um avanço significativo nas relações bilaterais.

