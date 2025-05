Após passagem conturbada pelo Cruzeiro, atacante Dudu é apresentado pelo Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro apresentou, nesta terça-feira (13), o atacante Dudu. O jogador chega ao galo depois de uma passagem rápida e conturbada pelo rival, Cruzeiro. Dudu recebeu a camisa das mãos de Victor, ex-goleiro e atual diretor de futebol do Atlético Mineiro. O atacante, de 33 anos, assinou contrato até 2027. Ele foi contratado poucos dias depois de rescindir com o Cruzeiro, onde permaneceu apenas cinco meses e saiu vaiado pela torcida.



