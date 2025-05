Lula inaugura obras de transposição do Rio São Francisco em PE e PB Iniciativa visa melhorar o fornecimento de água para milhões no Nordeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h12 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h12 ) twitter

Lula entrega obras de transposição do rio São Francisco em PE e PB

O presidente Lula participou da entrega de obras de transposição do Rio São Francisco nos estados de Pernambuco e Paraíba, com o intuito de melhorar o fornecimento de água para 237 cidades. A ação pretende beneficiar aproximadamente oito milhões de pessoas em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, com um investimento superior a R$ 490 milhões.

Durante a visita, Lula esteve em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, onde destacou a importância de levar água tratada e de qualidade às residências. Posteriormente, o presidente seguiu para a Paraíba, onde inaugurou um trecho que liga as barragens de Caiçara e Angicos. Esta estrutura faz parte do ramal do Apogi e possui cerca de 115 quilômetros de extensão.

As obras têm conclusão prevista para outubro de 2026 e atenderão cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Após as inaugurações, o presidente retornou a Brasília.

Assista em vídeo - Lula entrega obras de transposição do rio São Francisco em PE e PB

