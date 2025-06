Lula recorre ao STF contra decisão do Congresso sobre aumento do IOF Presidente busca reverter rejeição parlamentar ao decreto de arrecadação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h30 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula aciona STF para tentar reverter a derrubada do aumento do IOF

O presidente Lula decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Congresso que anulou o decreto presidencial destinado a aumentar o IOF. Com a expectativa de arrecadar R$ 10 bilhões para evitar cortes no orçamento, o governo solicitou à Advocacia-Geral da União que avalie quais medidas jurídicas podem ser adotadas.

A decisão uniu todos os setores do governo, incluindo aqueles que anteriormente resistiam à judicialização. A Advocacia-Geral da União já iniciou consultas com o Ministério da Fazenda para preparar argumentos a serem apresentados ao STF.

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, destacou que o resultado no Congresso deve ser aceito após quase 400 votos pela derrubada do imposto. Nos bastidores políticos, especula-se que as eleições do próximo ano possam ter influenciado a postura dos líderes parlamentares na rejeição ao decreto.

Durante viagem ao Tocantins, Lula anunciou novos programas sociais relacionados ao gás e à energia elétrica e mencionou isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Após esses compromissos, ele retornou a Brasília.

‌



Assista ao vídeo - Lula aciona STF para tentar reverter a derrubada do aumento do IOF

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!