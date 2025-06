STF decide responsabilizar as redes sociais por eventuais postagens irregulares dos usuários

O Supremo Tribunal Federal decidiu responsabilizar as redes sociais por eventuais postagens irregulares feitas pelos usuários. A corte determinou que as plataformas retirem conteúdos de ódio e com teor violento publicados pelos usuários, mesmo sem notificação extrajudicial. Antes da retomada do julgamento, os ministros se reuniram para construir um consenso sobre as regras aplicadas às plataformas digitais. O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, fez questão de deixar claro que a corte não invadiu competências do legislativo. Os demais ministros concluíram que as plataformas devem ser responsabilizadas se não removerem o conteúdo irregular ou criminoso depois de notificação extrajudicial da vítima ou de seu advogado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!