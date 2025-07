Lula sanciona lei de empréstimo consignado para trabalhadores formais Motoristas e entregadores por aplicativo são incluídos no programa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 23h41 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h41 ) twitter

Lula sanciona programa de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada

O presidente Lula sancionou um programa de empréstimo consignado que agora abrange trabalhadores com carteira assinada, motoristas e entregadores por aplicativo. O modelo oferece juros mais baixos, com uma média de 3,56% ao mês, permitindo que trabalhadores sem emprego formal também tenham acesso ao crédito.

Trabalhadores formais, empregados domésticos e rurais podem contratar empréstimos com parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento. Para motoristas e entregadores por aplicativo, a parcela do empréstimo não pode comprometer mais de 30% dos ganhos obtidos nas plataformas. Microempreendedores individuais terão o pagamento descontado através do e-social.

Para acessar o empréstimo, é necessário utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou autorizar o compartilhamento de dados com instituições financeiras pelo aplicativo do banco. Em caso de demissão, o valor será descontado do fundo de garantia, enquanto para trabalhadores por aplicativo, a plataforma deve repassar o pagamento à instituição financeira.

Desde o lançamento do programa por medida provisória em março, mais de 4 milhões de contratos foram firmados, totalizando R$ 21 bilhões em empréstimos, com valor médio de R$ 6.700 por contrato. O programa conta com a adesão de mais de 40 instituições financeiras.

