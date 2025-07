Moradores do sul de Minas Gerais são surpreendidos por tempestade de granizo

Moradores do sul de Minas foram surpreendidos por uma tempestade de granizo. O temporal mudou a paisagem de cidades como São Gonçalo do Sapucaí. Pedestres e motoristas registraram a enorme quantidade de gelo cobrindo estradas de terra e rodovias. Moradores de Cabo Verde também se assustaram com a chuva de granizo.



