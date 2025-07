Mãe de Marília Mendonça é acusada de exigir metade do seguro de vítimas de acidente aéreo Famílias das vítimas alegam que Ruth Moreira recebeu parte maior do valor JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h37 ) twitter

Mãe de Marília Mendonça é acusada de exigir 50% de seguro destinado às vítimas de acidente aéreo

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, está sendo acusada de ter solicitado metade do seguro destinado às famílias das vítimas do acidente aéreo que matou sua filha e outras quatro pessoas. O acidente ocorreu em novembro de 2021, durante uma viagem para um show em Minas Gerais. O seguro da empresa responsável pela aeronave era de US$ 1 milhão, valor que deveria ser dividido igualmente entre as cinco famílias.

No entanto, familiares das outras vítimas afirmam que Ruth Moreira recebeu uma parcela maior, correspondente a 50% do total. O pai de Henrique Ribeiro, produtor da banda de Marília que também faleceu no acidente, destacou que o acordo foi feito extrajudicialmente para evitar uma longa batalha judicial.

A situação veio à tona em meio a uma disputa judicial pela guarda do filho de Marília Mendonça. A defesa de Ruth Moreira foi procurada para comentar as alegações, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

