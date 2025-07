Investigação da polícia do Distrito Federal descobre esquema de tráfico interestadual de drogas

Uma investigação da polícia do Distrito Federal descobriu um esquema de tráfico interestadual de drogas. O entorpecente chegava ao estado de Goiás em caminhões cegonha e de lá era distribuído em carros, principalmente para Brasília. 47 pessoas foram presas. Segundo a polícia, os integrantes da quadrilha mantinham um estilo de vida discreto e usavam empresas de bebidas e transportadoras para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Durante a operação, foram apreendidos R$ 4 milhões em drogas, sendo a maior parte cocaína e maconha.



