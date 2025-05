Maio Amarelo: atropelamento a 65 km/h tem o impacto de uma queda do sexto andar, mostra estudo Estudo internacional associa velocidade a gravidade de acidentes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h31 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maio Amarelo: atropelamento a 65 km/h tem o impacto de uma queda do sexto andar, mostra estudo

Um estudo internacional aponta que ser atropelado a 65 km/h equivale a cair do sexto andar de um prédio. Esta questão é central na campanha do Detran São Paulo, que busca reduzir as mortes no trânsito como parte do movimento Maio Amarelo. Entre janeiro e março, 1.416 atropelamentos fatais foram registrados no estado, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

A campanha do Detran São Paulo visa conscientizar sobre os perigos do excesso de velocidade e a importância de respeitar os limites de trânsito. Em São Paulo, muitas avenidas têm limite de 50 km/h, e mesmo a essa velocidade, o impacto de um atropelamento é comparável a uma queda do quarto andar. A probabilidade de sobrevivência diminui significativamente com o aumento da velocidade.

Casos recentes ilustram a gravidade dos acidentes. João da Silva Neto, de 63 anos, foi atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestres na Zona Norte de São Paulo e faleceu no hospital. Outro incidente em Taboão da Serra resultou na morte de um pedestre após um carro em alta velocidade invadir a calçada. A campanha do Detran busca sensibilizar a população para a proteção à vida e o compartilhamento seguro das vias.

Assista em vídeo - Maio Amarelo: atropelamento a 65 km/h tem o impacto de uma queda do sexto andar, mostra estudo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!