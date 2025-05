Droga 50 vezes mais potente que a heroína é apreendida pela segunda vez em SP

Autoridades alertam para uma droga de alto risco que foi apreendida pela segunda vez em São Paulo. O nitazeno é um opióide sintético até 50 vezes mais forte que a heroína e já circula no Brasil. Originalmente foi desenvolvido como analgésico, mas nunca chegou às farmácias por causa do alto risco. Recentemente, a Agência de Antidrogas da ONU divulgou um relatório indicando o aumento do consumo dessa droga nos Estados Unidos e na Europa.



