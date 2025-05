PF faz nova operação contra suspeitos de fazer descontos ilegais de beneficiários do INSS

A Polícia Federal fez nova operação contra suspeitos de fraudar o INSS com descontos não autorizados dos beneficiários. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (14) em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. De acordo com as investigações, a Conafer, entidade que se apresenta como representante de agricultores familiares, teve um crescimento milionário nos valores recebidos com os descontos em folha. Os repasses do INSS saltaram de R$ 350 mil em 2019 para R$ 202 milhões em 2023.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!