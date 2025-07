Marinha emite alerta de ressaca no litoral do Rio de Janeiro Ondas de até 3,5 metros e ventos fortes impactam atividades aquáticas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h40 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h40 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Marinha alerta para ressaca no litoral do Rio de Janeiro até quinta-feira.

Ondas podem chegar a 3,5 metros e ventos de até 70 km/h.

Atividades aquáticas devem ser realizadas com cautela; ciclovia Tim Maia e parte da Praia do Leblon estão interditadas.

Uma operação de resgate foi realizada após canoístas ficarem em apuros, salvando 12 pessoas.

Marinha emite alerta de ressaca no litoral do RJ até quinta (31)

A Marinha emitiu um alerta de ressaca válido até quinta-feira (31) para o litoral do Rio de Janeiro. As ondas podem atingir até três metros e meio, com ventos alcançando 70 km/h. A recomendação é para que banhistas e praticantes de esportes aquáticos redobrem a atenção.

O alerta também se estende ao litoral paulista, onde rajadas superiores a 80 km/h afetaram a navegação no Porto de Santos. No Rio, a ventania levou à interdição da ciclovia Tim Maia e parte da Praia do Leblon.

Luiz Eduardo, surpreendido por ventos inesperados enquanto filmava baleias, ajudou canoístas em dificuldades com seus alunos. A operação mobilizou bombeiros e resultou no resgate de 12 pessoas. Apesar das condições adversas, alguns vendedores continuam suas atividades na Praia do Recreio.

