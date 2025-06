Marquise desaba em Copacabana assustando pedestres Prédio residencial passava por reforma; incidentes não deixaram feridos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 00h04 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h04 ) twitter

Desabamento de marquise em Copacabana, zona sul do RJ, assusta pedestres

O desabamento de uma marquise em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, surpreendeu pedestres que passavam pelo local. Dois operários que estavam trabalhando na obra conseguiram escapar ilesos. O incidente levou à interdição parcial de uma das principais avenidas da região para a remoção dos destroços.

O prédio residencial estava passando por reformas na fachada desde fevereiro, incluindo a diminuição da marquise. O condomínio informou ter seguido todas as normas exigidas pelas autoridades para a execução da obra. Equipes da Defesa Civil e Polícia foram acionadas para realizar a perícia no local. Apesar do ocorrido, o edifício não precisou ser interditado.

Assista ao vídeo - Desabamento de marquise em Copacabana, zona sul do RJ, assusta pedestres

