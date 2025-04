Meta enfrenta julgamento por práticas monopolistas nos EUA Mark Zuckerberg defende aquisições do Instagram e WhatsApp em tribunal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 00h09 (Atualizado em 15/04/2025 - 00h09 ) twitter

Meta começa a ser julgada da acusação de burlar leis que impedem monopólio

O julgamento da Meta começou em Washington, onde a empresa é acusada de práticas monopolistas no mercado de tecnologia. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, enfrenta alegações de eliminar concorrentes por meio das aquisições dessas plataformas. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, foi o primeiro a depor, afirmando que suas plataformas enfrentam forte concorrência no mercado de mídia social e que as aquisições foram legalmente aprovadas na época.

A disputa centra-se nas compras do Instagram por 1 bilhão de dólares em 2012 e do WhatsApp por cerca de 111 bilhões de reais dois anos depois. A ação antitruste iniciada em 2020 acusa a estratégia de “comprar e enterrar” para eliminar a competição injustamente. Se condenado por monopólio, a Meta pode ter que vender partes das empresas adquiridas.

