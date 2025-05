Ministério da Fazenda busca alternativas após críticas ao aumento do IOF Governo mantém isenção sobre investimentos no exterior; Congresso reage JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h14 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h14 ) twitter

Após reação negativa, Ministério da Fazenda estuda alternativas ao aumento do IOF

O Ministério da Fazenda está considerando alternativas ao aumento do IOF após críticas do mercado e do Congresso. A medida inicial foi mal recebida, levando o governo a manter a isenção sobre investimentos de fundos no exterior. O setor financeiro alerta que o imposto afeta negativamente empréstimos e transações internacionais, impactando micro, pequenas e médias empresas com variações de taxas que podem chegar a até 40%.

No Congresso, parlamentares se mobilizam contra o aumento do imposto, com pelo menos 18 propostas já protocoladas nas duas casas legislativas. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir possíveis alternativas. A Frente Parlamentar do Setor Produtivo pediu que o projeto que anula o aumento do IOF seja votado em plenário, destacando a necessidade de proteger empresas e trabalhadores de custos adicionais.

