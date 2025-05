Ministério da Saúde realiza campanha de vacinação contra a gripe Dia D ocorre neste sábado com vacinas gratuitas para grupos prioritários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h57 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h57 ) twitter

Ministério da Saúde promove o Dia D da vacinação contra a gripe neste sábado (10)

O Ministério da Saúde promove neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a gripe, conhecida como Dia D. Nesta data, vacinas são oferecidas gratuitamente em unidades de saúde e pontos de vacinação por todo o país.

Os grupos que podem receber a vacina incluem crianças menores de seis anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e professores. Além disso, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e indivíduos em situação de rua também estão entre os públicos contemplados.

