Ministro da Previdência enfrenta críticas por possível omissão em fraudes no INSS

Novo ministro da Previdência enfrenta críticas em meio à pressão da oposição para abrir CPI

O novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, enfrenta críticas logo no início de sua gestão devido à pressão da oposição no Congresso para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre fraudes no INSS. A oposição alega que houve omissão em sua atuação anterior como secretário-executivo.

Em junho de 2023, Queiroz participou de uma reunião onde o então ministro Carlos Lupi foi informado sobre descontos indevidos em folha de pagamento. Agora, busca-se sua convocação para esclarecer o caso. A decisão sobre a abertura da CPI está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Motta, sem um prazo definido para avaliação.

A possibilidade de uma comissão mista também está sendo considerada pela oposição, que já conta com apoio suficiente para sua instalação. No entanto, a leitura do requerimento depende do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, atualmente em viagem com o presidente Lula e que só retornará ao Brasil no dia 14. Enquanto isso, parlamentares governistas argumentam que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União já conduzem investigações sobre o assunto.

Assista em vídeo - Novo ministro da Previdência enfrenta críticas em meio à pressão da oposição para abrir CPI

