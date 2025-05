Minuto JR: Polícia do RJ indicia três pessoas envolvidas na morte da menina Maria Luísa Oldembergas

A polícia do Rio indiciou, por homicídio culposo, três pessoas envolvidas na morte da menina Maria Luísa Oldembergas, de sete anos. A criança morreu depois que o pilar que sustentava uma rede caiu sobre ela, no início de março. Os indiciados são dois funcionários do condomínio que fizeram a reforma no local e a síndica da época.



