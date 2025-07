Mortes no trânsito superam as por armas de fogo em São Paulo Atlas da Violência revela aumento preocupante em acidentes fatais no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h18 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Em 2023, mortes no trânsito no Brasil superaram em mais de 6% as causadas por armas de fogo.

São Paulo é o estado com o maior número de vítimas fatais em acidentes de trânsito.

Cerca de 34.900 pessoas morreram em acidentes de trânsito no ano passado, com motociclistas representando 40% das vítimas.

Tocantins tem a maior taxa de mortalidade, com 35,2 mortes por 100 mil habitantes.

São Paulo concentra o maior número de vítimas no trânsito, de acordo com o Atlas da Violência

Em 2023, as mortes em acidentes de trânsito no Brasil superaram em mais de 6% as causadas por armas de fogo, segundo o Atlas da Violência. São Paulo lidera com o maior número de vítimas fatais no trânsito. Um caso marcante ocorreu na zona norte da cidade, onde Eros e seu amigo Caíque, adolescentes de 15 e 16 anos, foram fatalmente atingidos por um carro enquanto se dirigiam para jogar futebol. O motorista estava embriagado e sob efeito de drogas no momento do acidente.

O Atlas aponta que quase 34.900 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no ano passado. Motociclistas são as principais vítimas, representando cerca de 40% das mortes. Além do impacto humano devastador, esses acidentes geram custos significativos para o sistema público de saúde.

O estado do Tocantins apresenta a maior taxa de mortalidade por acidentes de trânsito no país, com uma média alarmante de 35,2 mortes por cada 100 mil habitantes. Enquanto isso, a investigação sobre o acidente envolvendo Eros e Caíque continua sob sigilo judicial.

