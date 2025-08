Motociclista escapa de acidente grave graças ao capacete Peça de aço perfura viseira, mas equipamento adequado salva vida JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h35 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Motociclista foi salvo por um capacete ao ser atingido por uma peça de aço.

O capacete atuou como uma barreira, reduzindo o impacto e evitando lesões graves.

Especialistas destacam a importância do uso correto do capacete para garantir segurança.

Segundo a OMS, o uso do capacete pode diminuir o risco de ferimentos em 74%.

Uso correto de capacete por motociclista reduz risco de letalidade em até seis vezes

Um vídeo que circula na internet destaca a importância do uso correto do capacete para motociclistas. Durante uma entrega, um motoboy foi atingido por uma peça de aço de 7 centímetros que perfurou a viseira do capacete. O equipamento adequado foi crucial para evitar uma tragédia.

Especialistas explicam que o capacete atua como uma barreira entre a cabeça e o objeto de impacto, ajudando a amortecer pancadas e dissipar a força do impacto, o que reduz lesões internas. O uso correto do capacete, com a viseira abaixada ou óculos de proteção, é essencial para a segurança, além de ser exigido por lei.

Traumas na cabeça são a principal causa de morte entre motociclistas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O uso do capacete pode diminuir o risco de ferimentos em 74% e reduzir a letalidade em até seis vezes. Além disso, o equipamento protege o rosto e os olhos de lesões e infecções, evitando a inalação de poluentes.

