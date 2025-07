Motorista de carro de luxo vai a julgamento por acidente fatal em São Paulo Acidente em junho de 2020 vitimou Sophia Menegati; motorista responde em liberdade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h13 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h13 ) twitter

SP: começa o julgamento de motorista de carro de luxo que provocou a morte de uma jovem em 2020

O julgamento de Vicente de Paulo Maltoni Júnior teve início no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Ele é acusado de causar o acidente que resultou na morte de Sophia Menegati, de 18 anos, ocorrido na madrugada do dia 13 de junho de 2020. O carro em que Sophia estava foi atingido enquanto parado no semáforo por um veículo que trafegava a 116 km/h em uma via com limite de velocidade de 50 km/h.

No acidente, além de Sophia, estavam no carro seu pai, Gerson Menegati, e seu namorado, Thomas. Ambos sobreviveram com ferimentos. A polícia encontrou uma garrafa de bebida alcoólica no carro do motorista acusado, porém o teste do bafômetro não foi realizado nem no local do acidente nem no hospital.

A defesa argumenta que Vicente não apresentava sinais de embriaguez e que perdeu o controle do veículo devido a um desnível na pista. Vicente responde ao processo em liberdade. A conclusão do julgamento está prevista para esta quarta-feira (23).

