MP-SP colabora com Itália para combater crime organizado Acordo visa enfrentar a expansão do PCC na Europa 26/06/2025 - 00h00

O Ministério Público de São Paulo assinou um acordo de cooperação com a Direção Antimáfia da Itália para combater o crime organizado. Uma das principais preocupações é a expansão do PCC na Europa. Estima-se que cerca de 40 mil pessoas façam parte da facção no Brasil e no exterior, com presença em 28 países de três continentes.

Interceptações revelam que o grupo atua em áreas controladas pela máfia italiana para traficar cocaína por meio de aviões e navios. O procurador antimáfia Giovanni Melillo destacou a importância de fortalecer a cooperação jurídica e policial entre os países. O acordo tem duração de cinco anos e inclui intercâmbio de experiências e capacitação de colaboradores.

Em Curitiba, uma operação antidrogas prendeu 66 suspeitos ligados a facções criminosas que controlavam pontos de venda de drogas com violência.

