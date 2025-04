MP-SP denuncia Maicol Santos pelos crimes contra Vitória Souza Suspeito é acusado de feminicídio, sequestro e outros delitos em Cajamar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h32 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h32 ) twitter

Minuto JR: MP-SP denuncia Maicol Santos à Justiça pelo assassinato da adolescente Vitória

O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra Maicol Santos, acusado de cometer feminicídio, sequestro, ocultação de cadáver e fraude processual contra Vitória Souza em Cajamar. A promotoria solicitou sua permanência sob custódia.

No Mato Grosso do Sul, mais de 30 pessoas ficaram feridas após um acidente de ônibus entre Camapuã e Figueirão, causado pela perda de controle do veículo após um pneu furado. As vítimas foram levadas a hospitais locais.

Em São José do Rio Preto, uma onça parda foi atropelada por uma caminhonete próximo à BR-153. O animal foi socorrido e levado a um zoológico na cidade para recuperação.

Assista em vídeo - Minuto JR: MP-SP denuncia Maicol Santos à Justiça pelo assassinato da adolescente Vitória

