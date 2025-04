Polícia prende homem que se infiltrava nas redes sociais para obter fotos íntimas de adolescentes

A polícia prendeu um homem que se infiltrava em grupos nas redes sociais para conseguir fotos íntimas de adolescentes. Uma menina, de 14 anos, foi ameaçada e teve as fotos vazadas na internet depois que se negou a mandar mais conteúdo. Em Lorena, interior paulista, a polícia cumpriu mandados de busca e de prisão contra Leandro dos Santos, de 25 anos. Ele é investigado por armazenar pornografia infantil, extorsão sexual pela internet e aliciamento de menores. O celular e o computador do suspeito foram apreendidos. O irmão dele, que também armazenava pornografia, foi encaminhado à vara da infância e juventude.



