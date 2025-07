Mulher agredida em Natal por namorado deixa hospital e fará cirurgia O ataque ocorreu no elevador do prédio onde a vítima reside JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 00h12 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h12 ) twitter

Mulher agredida com mais de 60 socos pelo namorado deixa o hospital em Natal (RN)

Uma mulher em Natal, Rio Grande do Norte, que sofreu agressão do namorado, deixou o hospital e precisará de cirurgia reparadora. A agressão ocorreu no elevador do edifício onde ela mora, envolvendo mais de 60 golpes no rosto.

O porteiro do prédio testemunhou o ataque através das câmeras de segurança e notificou a polícia. O agressor, Igor Cabral, de 29 anos, é ex-jogador de basquete. Ele foi detido preventivamente e enfrentará acusações de tentativa de feminicídio.

