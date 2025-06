Neymar participa de leilão beneficente em São Paulo Craque comenta sobre possível renovação com o Santos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h38 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h38 ) twitter

Neymar participa de leilão beneficente em SP e fala sobre chances de renovação com o Santos

Neymar esteve presente em um leilão beneficente realizado em São Paulo. Durante o evento, o jogador discutiu as possibilidades de renovação de seu contrato com o Santos. Inicialmente, ele evitou comentar sobre sua continuidade no clube. No entanto, posteriormente, ele revelou que, em uma escala de zero a dez, suas chances de renovação são de sete, o que trouxe ânimo aos torcedores santistas.

