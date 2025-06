São Joaquim (SC) registra a menor temperatura do ano com –6,5°C

Diversas cidades do Sul do país amanheceram com frio extremo e geada. São Joaquim, na serra catarinense, registrou a menor temperatura do ano, no estado. A geada e o frio mudaram a paisagem nos pontos mais altos da serra catarinense. Várias cidades gaúchas também registraram geada. O mês de junho vem registrando uma sequência de manhãs geladas, por conta da sobreposição de três massas de ar polar. O Instituto Geral de Meteorologia colocou a região Sul do Brasil em alerta de perigo para geadas e frio extremo. Dados da Secretaria de Assistência Social apontam que cerca de cinco mil pessoas vivem nas ruas em Porto Alegre. Desde o mês passado, quatro mortes foram registradas e a suspeita é de hipotermia.



