Óleo removido de embarcação no rio Caeté após acidente Derramamento de óleo afeta rio e vegetação no Pará JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h14 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Técnicos concluem a retirada do óleo da embarcação que tombou no rio Caeté (PA)

No Pará, técnicos concluíram a remoção do óleo de uma embarcação que tombou no rio Caeté no início da semana. O vazamento atingiu mais de 11 quilômetros de extensão, contaminando a água e a vegetação local. Pescadores da região estão preocupados com a possível contaminação dos peixes, recurso essencial para suas famílias.

A Secretaria de Meio Ambiente do estado autuou o dono da embarcação, enquanto uma barreira de contenção foi instalada para mitigar os danos. Um gabinete de crise foi formado e Bragança declarou situação de emergência para agilizar a obtenção de recursos para a limpeza do rio.

A Marinha do Brasil iniciou um inquérito para investigar o incidente. Pesquisadores do ICMBio e do IBAMA realizaram análises na área afetada, observando uma redução na quantidade de óleo presente após o derramamento inicial. A suspeita é de que a embarcação tenha virado devido à má distribuição da carga durante o abastecimento.

Assista em vídeo - Técnicos concluem a retirada do óleo da embarcação que tombou no rio Caeté (PA)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!