Onça-pintada reaparece em parque do Rio de Janeiro após meio século Registro ocorreu no Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 23h37 )

Minuto JR: pesquisadores registram presença de onça-pintada em matas do RJ

Pesquisadores avistaram uma onça-pintada no Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença, Rio de Janeiro, após cinco décadas sem registros da espécie na região. O desaparecimento do animal foi causado pelo avanço urbano.

A onça-pintada é reconhecida como o maior predador das Américas e está entre os maiores felinos do planeta. O retorno do animal ao seu habitat natural é um indicativo importante para a conservação da espécie e do ecossistema local.

