Donald Trump fecha acordo com a União Europeia

Em visita à Escócia, o presidente americano Donald Trump fechou acordo com a União Europeia e nesta segunda-feira (28) conversou com o primeiro-ministro do Reino Unido. Ao lado do primeiro-ministro, Trump, ameaçou a Rússia. Disse que reduziu de 50 para 12 dias o prazo para um acordo de paz com a Ucrânia e que ainda não viu progresso sendo feito.



