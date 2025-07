Onda de calor na Europa atinge recordes históricos Temperaturas elevadas provocam alertas de incêndio e riscos à saúde em diversos países JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h44 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h44 ) twitter

Altas temperaturas na Europa provocam alertas para incêndio e riscos à saúde da população

A Europa enfrenta uma onda de calor extremo com temperaturas recordes em vários países, resultando em alertas para incêndios e riscos à saúde. Cientistas atribuem o aumento das temperaturas às mudanças climáticas. Em Portugal, os termômetros atingiram 46,6°C, a maior temperatura registrada no país para junho. Na Espanha, a Andaluzia também registrou 46°C, estabelecendo um novo recorde para o mês.

Na Itália, mais de 20 cidades estão sob alerta vermelho devido ao calor intenso. Em Roma, turistas relatam dificuldades com o sol forte. Na França, visitantes optam por evitar passeios ao ar livre devido ao calor excessivo. Meteorologistas explicam que a onda de calor é causada por uma massa de ar quente vinda da África.

As altas temperaturas elevaram a temperatura do mar Mediterrâneo para 26°C, a mais alta já registrada para junho. A vegetação seca aumenta o risco de incêndios florestais, como observado na Turquia, onde bombeiros combatem incêndios no sul do país, forçando mais de 50 mil pessoas a deixarem suas casas.

